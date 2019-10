Revelada identidade de homem que estuprou Demi Moore aos 15 anos

Depois de Demi Moore revelar que foi vítima de estupro aos 15 anos em sua autobiografia Inside Out (De Dentro Para Fora), o jornal The Sun começou a investigar a identidade do agressor.

Segundo o tabloide, o homem que violentou a atriz é o grego Basil Doumas, dono do clube La Cage Aux Folles, famosa boate entre celebridades nos anos 70, em Los Angeles. Basil morreu em 1997, aos 68 anos.

O ex-sócio de Doumas, George Dermanides, foi quem revelou a identidade do homem. “O nome real dele era Basil e seu apelido sempre foi Val. Ele era meio que o meu parceiro silencioso desde 1974. Tinha muito dinheiro. Mas eu comprei tudo dele depois de sete anos”. Mas Dermanides disse não saber sobre o caso de estupro. “Eu não tenho ideia. Se é verdade, é uma história muito triste”, comentou.

Em seu livro, a estrela de Hollywood revelou que sua mãe recebeu 500 dólares para deixar que o homem entrasse em sua casa. “Foi estupro e uma traição devastadora revelada pela pergunta cruel do homem: ‘Como você se sente por ser prostituída pela sua mãe por 500 dólares?'”, escreveu Demi.

A atriz escreve ainda que conheceu o homem com sua mãe em um restaurante nos anos 1970. Doumas, então, teria começado a aparecer na sua escola. Até que um dia ela chegou em casa e ele estava lá, esperando para estuprá-la.