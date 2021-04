Previsão astrológicas para terça-feira (27/04)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: Plutão fica Retrógrado no mesmo dia em que a Lua se torna cheia e transita no signo regido por ele, Escorpião. Hoje marca a data de um grande evento do Oriente: o Festival de Wesak, também conhecido como o Festival da Iluminação de Buda, que seria a expressão da Sabedoria. Fica a dica para parar, meditar e refletir sobre nosso interior, nossas sombras, repensar toda a vida, se estamos seguindo em frente, aprendendo com o nosso passado, evoluindo como pessoas.

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora.