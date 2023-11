SP terá queda na temperatura e 13ºC no fim de semana

Haja paciência e sistema imunológico para as recentes variações de clima! Agora, de sábado para domingo, a chegada de uma frente fria, vinda do litoral, promete despencar as temperaturas na região Sudeste, e dar uma pausa na atual onda de calor.

Segundo o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas em São Paulo podem chegar até 13ºC, de sábado para domingo. Além disso, a instituição alerta para rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

Na capital paulista, o sábado ainda deve ficar quente, com temperaturas chegando aos 37ºC. No entanto, no domingo, os termômetros devem ficar mais frios, com mínima prevista de 19ºC. A queda acontece por conta da combinação entre chuva, ventos frios trazidos pela frente fria, além da nebulosidade.

Outras regiões também terão quedas de temperatura

O Inmet revela que a mudança pode ocorrer no Triângulo Mineiro e nas faixas Oeste e Sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Há a possibilidade de acontecer uma queda de granizo em São Paulo, com temporais espalhados também pela área central do país, especialmente no domingo.

Picos de calor na sexta-feira, 17 de novembro

Entre os locais mais quentes estarão Brasília, Goiânia, São Paulo e Vitória, que devem bater o recorde de calor no ano, com máximas variando entre 36°C a 42°C. Ainda segundo as informações divulgadas pelo Inmet, 15 estados e o Distrito Federal ainda estão em alerta de “grande perigo” por causa dos termômetros elevados, com previsão de duração até sexta-feira, 17, e diminuição do calor nas próximas semanas.

Apesar de picos de calor serem comuns na primavera, desta vez, essa que já é a quarta onda de calor de 2023 no Brasil, está sendo acentuada pelo fenômeno El Niño, e de forma intensa. Sem contar os efeitos do aquecimento global. De acordo com o instituto, depois de uma semana de temperaturas acima da média, os termômetros atingiram o pico na quinta-feira, 16 de novembro.

Continua após a publicidade