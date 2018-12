Hoje é o solstício de verão; saiba como ele irá afetar o seu signo

Nesta sexta-feira (21), o hemisfério sul terá o dia mais longo do ano – e a noite mais curta. O fenômeno é chamado de solstício e marca o início do verão. Neste ano, a temporada de temperaturas mais altas durará 88 dias e 23 horas e terminará em 20 de março, quando chega o outono.

O solstício de verão é o período do ano em que o sol atinge a maior ou a menor altura aparente no céu. O responsável pelo feito é o eixo de rotação da Terra, inclinado cerca de 23,5 graus em relação ao sol. É por isso que os dias nem sempre têm a mesma duração.

Na astrologia, acredita-se que essa movimentação afete os signos do zodíaco. Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, diz que o fenômeno marca o início de um novo tempo. “Quando o sol está no auge de sua força é o momento ideal para renovar, clarear os horizontes e buscar prosperidade”, explica. “A gente dá as caras, ao contrário do inverno, período de mais retração.”

A seguir, veja o que diz a astróloga sobre cada signo para a temporada.

ÁRIES: A atenção deve ser voltada para o plano profissional. Deixe de lado o olhar excessivo para a família e invista na carreira.

TOURO: O período simboliza uma abertura de caminhos. Saia da mesmice e se abra para novas oportunidades.

GÊMEOS: Busque o autoconhecimento para que a força do solstício traga poder, energia e visibilidade.

CÂNCER: Este é o momento propício para pensar um pouco menos na família e olhar mais para as relações afetivas.

LEÃO: O solstício vem para botar luz nas questões ligadas à saúde, bem-estar e trabalho.

VIRGEM: Trabalhe sua confiança interna e traga todo o seu potencial e talentos para fora. Divirta-se mais.

LIBRA: É um momento de força na área familiar e um bom momento para pintar a casa, fazer reformas ou mudar algo de lugar.

ESCORPIÃO: Há um movimento de abertura na área da comunicação e do lado intelectual. Bom momento para quem trabalha no comércio.

SAGITÁRIO: Bom momento para a parte financeira da sua vida. É importante manter o pensamento positivo e o otimismo.

CAPRICÓRNIO: Como o solstício ocorro em capricórnio, o foco está nos capricornianos. Foque nas coisas pessoais e aproveite para terminar o que deixou para trás.

AQUÁRIO: Momento de trabalhar as percepções íntimas para entender questões que estão te atrapalhando. Volte-se para a sua espiritualidade.

PEIXES: O solstício irá afetar a parte social. Podem acontecer sinais que farão parte do seu futuro e é importante estar atento para percebê-los.