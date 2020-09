Site com filmes e séries gratuitos é lançado pela Netflix

Na última segunda-feira (31), a Netflix lançou um site em que parte do seu catálogo é aberto e gratuito. O site já está disponível no Brasil e pode ser acessado direto no navegador, sem baixar o aplicativo da plataforma. Até o momento, existem 10 opções disponíveis para serem assistidas.

A Netflix informou que, o catálogo irá mudar constantemente, e novas opções irão aparecer para que “você possa descobrir seus títulos”. As produções só podem ser assistidas pelo navegador e estão em alta definição.

As opções de idioma e legenda também estão disponíveis. Os filmes podem ser assistidos na íntegra, mas as séries só contam com seus respectivos primeiros episódios no site gratuito. Ao fim de cada conteúdo exibido, o usuário responde perguntas sobre o programa e se ele deseja assinar a Netflix.

O mais interessante é que, ao contrário do teste gratuito de 7 dias, que é oferecido pela Netflix e outras plataformas de streaming, neste novo site não é necessário vincular cartão de crédito. O conteúdo pode ser acessado sem nenhum tipo de cadastro.

Os títulos disponíveis no catálogo atual são: Bird Box, Mistério no Mediterrâneo, Stranger Things, Elite, Olhos que Condenam, Dois Papas, Casamento às Cegas, Nosso Planeta, Grace and Frankie e O Chefinho Volta aos Negócios.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política