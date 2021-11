Simone Tebet é pré-candidata à Presidência pelo MDB

No início de dezembro, o partido MDB pretende oficializar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como pré-candidata à presidência. Ela é a aposta para limpar e “renovar” a imagem do partido nas eleições de 2022. Ainda não há uma data oficial para o lançamento.

Simone, que transformou a CPI da Covid-19 e abre caminho para as mulheres na política, é apresentada como uma grande aposta para as próximas votações.

“Simone Tebet é sem dúvida a melhor opção de nome para o nosso país. Temos orgulho de termos ela no MDB, sendo um grande exemplo de mulher na política, que faz a diferença em tudo que participa. A CPI da Covid trouxe para todo país de como é Simone Tebet tratar de um tema tão importante”, disse Fátima Pales, presidente do MDB Mulher.

Em entrevista a CLAUDIA, Simone comentou sobre a participação de mulheres na política: “Acredito que a mulher precisa ser avaliada e reconhecida pelo seu potencial, não encaixada num posto. Eu conheço muitas mulheres com condições para ser prefeita, governadora e que têm os tapetes puxados. Você olha a pesquisa e não tem rejeição, elas prestam serviço na comunidade, já estão na política, apresentam boas prévias. Mas os partidos dão um jeito de afastá-las.”

A senadora é líder da bancada feminina, que reúne mulheres de diferentes partidos, valores e convicções. Essa característica permitiu que ela fosse presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, mesmo sabendo que não tinha chances de ganhar.

“Demorei muito para entender o impacto positivo do meu trabalho. Rezo sempre que tenho que tomar uma decisão e peço para Deus me ajudar a honrar meu pai e a mulher brasileira”, disse.

“Desde março, tive conversas com dirigentes nacionais e regionais do MDB. A conclusão geral é que precisamos de um nome do partido para 2022. Por isso iremos homologar @SimoneTebetms como pré-candidata ao Planalto, na próxima reunião da Executiva no início de dezembro”, disse o presidente do MDB, Baleia Rossi, em seu perfil no Twitter.

O MDB pretende ainda colocar outro nome na lista da terceira via, que tenta furar a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula.