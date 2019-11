Shawn Mendes cancela segundo show em São Paulo

A sensação pop do momento, o cantor Shawn Mendes, cancelou a segunda apresentação na cidade de São Paulo, prevista para hoje (30) à noite, apenas a algumas horas antes do show. Segundo a assessoria informou, o cantor canadense foi obrigado a atender ordens médicas. “Lamentavelmente informamos que Shawn Mendes tem ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total de suas cordas vocais. O show em São Paulo do dia 30 de novembro infelizmente será cancelado”, diz a nota.

Mendes se apresentou ontem à noite (29) no Allianz Parque e algumas pessoas repararam que ele já estava com menor alcance vocal do que o usual. O cantor pediu desculpas aos fãs em seu Instagram

“São Paulo, peço muitas desculpas mas hoje acordei me sentindo mal e fui ao médico que diagnosticou que estou com laringite e sinusite, inflamando as minhas cordas vocais”, ele explicou. “Me parte o coração mas os médicos me disseram que se eu insistir e cantar posso prejudicar minha voz em longo termo. Do fundo do coração queria me apresentar hoje. Prometo me redimir na próxima vez que voltar à América do Sul. Te amo”, prometeu.

O cantor também tem show marcado para o Rio de Janeiro no dia 3 de dezembro mas ainda não foi confirmado se haverá apresentação. Mais informações sobre reembolso integral dos ingressos estarão em breve em no site da Live Pass.

