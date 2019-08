Garçom é morto a tiros por ter ‘demorado muito’ para preparar lanche

Um garçom de 28 anos foi morto após ser baleado por um cliente insatisfeito na sexta-feira (16), em Paris, na França. De acordo com a agência de notícias AFP, o rapaz atirou contra o funcionário porque o seu pedido não ficou pronto com a rapidez esperada. O suspeito segue foragido.

O caso aconteceu na loja de sanduíches e pizzas Mistral, que fica localizada no subúrbio de Noisy-le-Grand, cidade de cerca de 60 mil habitantes, no leste de Paris. Socorristas tentaram salvar o garçom, mas ele morreu no local.

De acordo com testemunhas, o suspeito perdeu a calma devido a demora para seu prato chegar. O assassinato surpreendeu os moradores e comerciantes locais. “É um restaurante tranquilo. Acabou de abrir há alguns meses”, disse uma mulher à mídia francesa.

