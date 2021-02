Seleção feminina goleia Argentina na estreia do torneio SheBelieves Cup

A estreia da seleção brasileira feminina no torneio SheBelieves Cup, em Orlando, nos Estados Unidos, foi marcada por uma goleada de 4 a 1 sobre a seleção da Argentina na noite desta quinta-feira (18). O clássico contou com gols da camisa 10 Marta, Debinha, Adriana e Geyse.

O primeiro tempo do clássico não foi dos melhores para a equipe brasileira, mas o ritmo foi revertido com as mudanças táticas feitas pela técnica Pia Sundhage, que apostou na entrada de Andressinha e Geyse.

A vitória pode ser um belo incentivo para a seleção encarar o segundo jogo do campeonato, que será contra a potência do futebol feminino: a equipe estadunidense, atual campeã mundial. O jogo será realizado neste domingo (21), às 17h, no horário de Brasília. Se você que acompanhar a partida, é só ligar nos canais SporTV 2 e Tempo Real.

Em coletiva de imprensa, a técnica lembrou que, com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o desempenho da equipe será importante para avaliar as chances de vitória na competição.