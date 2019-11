Seleção brasileira perde final de torneio feminino

A seleção brasileira perdeu a final do Torneio Internacional de Futebol Feminino para a China, na manhã de ontem (10). No tempo normal, o Brasil acabou ficando no 0 a 0 contra as donas da casa, o que levou a partida aos pênalties, onde as brasileiras perderam por 4 a 2.

No primeiro tempo, Debinha e Ludmila conseguiram criar algumas chances, mas sem sucesso na finalização. Já as chinesas apostaram em uma tática mais ofensiva, dominando a partida e bloqueando praticamente todas as tentativas de ataque do time brasileiro.

Nos pênalties, Andressinha e Tamires desperdiçaram os chutes e a China conquistou o torneio antes mesmo da quinta cobrança.

