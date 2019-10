São Paulo terá sessões gratuitas do filme ‘Bacurau’ nesta quarta (9)

Se você ainda não assistiu ao filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, aproveite esta quarta-feira (9) para conferir a produção gratuitamente, às 19h, em São Paulo. A cidade terá 14 salas de cinemas à disposição.

Para garantir o seu lugar, é necessário chegar com uma hora de antecedência ao local, já que os ingressos começam a ser distribuídos, às 18h. Mas fique ligada: não é permitido reservar lugares e a distribuição é limitada em dois ingressos por pessoa.

Bacurau conta a história de um vilarejo de mesmo nome no interior do sertão pernambucano que, da noite para o dia, se torna alvo de um grupo armado determinado a apagar sua existência do mapa. O filme estreou no Festival de Cannes, no qual conquistou o Prêmio do Júri. Apenas em seu primeiro final de semana em cartaz, ele arrecadou R$ 1,5 milhão em bilheteria.

Veja os lugares com sessões gratuitas do filme:

CEU Aricanduva

CEU Butantã

CEU Caminho do Mar

CEU Feitiço da Vila

CEU Jaçanã

CEU Jambeiro

CEU Meninos

CEU Parque Veredas

CEU Perus

CEU Quinta do Sol

CEU Três Lagos

CEU Vila Atlântica

CEU Vila do Sol Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes

