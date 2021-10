Após simulação de Round 6 em escola, crianças vão para o hospital

22 out 2021, 12h20

22 out 2021, 12h20

Na França, 5 crianças foram levadas a um hospital após uma brincadeira que simulava os jogos de “Round 6”, série da Netflix. Segundo o jornal Le Parisien, o caso aconteceu na última semana, em 13 de outubro.

O acidente foi resultado de um encontro acidental entre alunos do terceiro e do sexto ano do College George-Sand, localizado na região de Crégy-lès-Meaux. O jornal não informou qual dos jogos da série os alunos tentaram reproduzir.

A brincadeira “fugiu do controle”, segundo o Le Parisien, o que transformou a situação em um conflito violento. Os cinco jovens passaram por atendimento médico e o colégio informou que três processos de expulsão contra os alunos que começaram a simulação da série já estão em andamento.

Apesar da popularização entre os pequenos, a série tem classificação mínima de 16 anos, já que possui diversas cenas de violência. As brincadeiras também estouraram nas redes sociais e existem diversos vídeos ensinando as regras dos jogos.

Em entrevista ao jornal O Globo, Hwang Dong-hyuk, o criador de “Round 6”, se mostrou surpreso com o sucesso entre as crianças. “Não estou em nenhuma rede social, então nem pensei na possibilidade de crianças assistirem por essas mídias. Essa obra não é para elas. Estou perplexo que crianças estejam vendo”, disse Hwang.

O criador pediu ainda que os pais e professores sejam “prudentes” e não deixem que menores de 16 anos assistam a série. “Mas, se já viram, espero que os adultos as ajudem a entender o significado do que está por trás da tela. Torço para que haja boas conversas”, sugeriu o autor do sucesso.

A série, que já ocupa o lugar de uma das mais vistas na Netflix, transforma jogos infantis coreanos em uma competição fatal. A trama consiste em centenas de pessoas passando por graves dificuldades financeiras que aceitam um estranho convite para um jogo milionário. Porém, a grande recompensa em dinheiro tem um preço altíssimo e mortal.