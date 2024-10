Ron Ely, astro da série Tarzan, morre aos 86 anos

O ator Ron Ely, que interpretou Tarzan na série da NBC dos anos 1960, morreu aos 86 anos. A notícia foi compartilhada por sua filha, Kirsten Casale Ely, nesta quarta-feira (23). A causa da morte, porém, não foi revelada.

De acordo com informações oficiais, o astro faleceu no dia 29 de setembro, perto da cidade de Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, Kirsten publicou diversas fotos com o pai, prestando uma homenagem e ressaltando a importância de sua história.

“O mundo perdeu um dos maiores homens que já conheceu — e eu perdi meu pai”, escreveu Kirsten. “Meu pai era alguém que as pessoas chamavam de herói. Ele era ator, escritor, treinador, mentor, homem de família e líder. Ele criou uma onda poderosa de influência positiva onde quer que fosse. O impacto que ele teve sobre os outros é algo que eu nunca testemunhei em nenhuma outra pessoa — havia algo verdadeiramente mágico sobre ele. Foi assim que o mundo o conheceu”, concluiu.

Ely ajudou a formar a imagem do personagem na série, que contou com duas temporadas, em um total de 57 episódios. Diferentemente de outros atores que interpretaram Tarzan, ele fez muitas das próprias cenas de ação, o que aumentou sua popularidade.

Além de ator, também se aventurou como escritor de romances de mistério. Na televisão, interpretou o super-herói Doc Savage no filme Doc Savage: The Man of Bronze (1975). Embora sua carreira tenha diminuído ao longo dos anos, Ron Ely permaneceu uma figura relevante, especialmente para os fãs da cultura pop dos anos 1960 e 1970.

