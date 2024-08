Ivete Sangalo compra mansão nos EUA avaliada em R$ 5 milhões; veja fotos

Ivete Sangalo está de casa nova, e o endereço não fica em Salvador (BA). A cantora acaba de comprar uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, cidade conhecida por seus parques temáticos e hotéis luxuosos.

Mansão de Ivete Sangalo nos Estados Unidos

O imóvel adquirido pela cantora fica na região de Lake Nona, a 30km de distância dos parques da Disney, e conta com cinco suítes, escritório e garagem para quatro carros.

Além disso, a mansão tem uma ampla área de lazer. Nela, há um espaço gourmet com forno de pizza e churrasqueira ao estilo americano, sauna, lareira externa e piscina.

A casa ainda tem uma vista privilegiada para o lago da região.

Segundo informações, a casa foi comprada por 900 mil dólares, ou seja, cerca de R$ 5 milhões. A cantora negociou a compra com uma corretora brasileira, conhecida por atuar com outros famosos no exterior, como Simone Mendes, Deborah Secco e Rodrigo Faro. Confira as fotos:

