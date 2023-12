Roberta Miranda revela ter sofrido dois abortos espontâneos

A cantora Roberta Miranda, aos 67 anos, falou sobre os dois abortos espontâneos que sofreu. Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, que foi ao ar na última terça-feira (26), ela deu detalhes sobre o assunto.

“Eu perdi dois filhos, um com cinco meses e meio, eu sou mãe. Tem gente que falou que não sei como é, que não entendo a dor. Eu carreguei um menino de cinco meses e meio, ele estava com tudo […], eu vi meu filho abortado do meu lado, você vem me falar que eu não sou mãe?”, questionou.

Na sequência, a cantora disse que já tinha escolhido o nome para um dos bebês e chegou a preparar o enxoval.

“Eu fui para Nova York comprar roupa para os meus filhos, tenho até hoje as roupas guardadas, tenho a botinha, era uma bota sertaneja, está tudo comigo”, acrescentou. “É muito complicado, quando se trata de filho tudo é muito complicado.”

Continua após a publicidade

De acordo com Roberta, um dos abortos aconteceu aos cinco meses de gravidez, e o outro, aos três. “Você sente as contrações, é seu. Não tem nada para chamar mais de seu do que seu filho”, relatou.

Sonia Abrão, que está à frente do programa, também lembrou que já sofreu um aborto espontâneo em sua primeira gestação. Ela disse que precisou de uma energia divina feminina para superar a situação, o que a levou a se tornar devota da Virgem Maria. “Eu pedia para ela segurar nas minhas mãos e me dar forças. Nove meses depois, eu engravidei de novo e, graças a Deus, deu tudo certo”, recordou.

Na mesma entrevista, a cantora compartilhou que, aos 44 anos, iniciou um tratamento de inseminação artificial, considerando dar ao bebê o mesmo nome que planejava para os meninos que havia perdido anteriormente. Ela mencionou ter viajado a Nova York para comprar roupas para o filho, mas lamentavelmente o procedimento não teve sucesso.

Continua após a publicidade

“Fui para Nova York comprar as roupinhas para ele, mas infelizmente também não vingou, então não era para ser.”