Réveillon da Paulista terá queima de fogos silenciosa pela 1ª vez

A tradicional festa de Réveillon da Avenida Paulista, região central de São Paulo, acontece este ano com uma novidade: pela primeira vez, a comemoração trará uma queima de fogos silenciosa. A mudança foi anunciada pela Prefeitura de São Paulo na terça-feira (4).

O motivo da alteração foi o projeto de lei que proíbe soltar fogos de artifício barulhentos dentro do município de São Paulo, que foi sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) em maio deste ano.

Os fogos com efeitos visuais, aqueles que não fazem barulho, continuam permitidos, assim como aqueles que produzem barulho de baixa intensidade. A lei vale para recintos abertos e fechados, públicos ou particulares, em toda a capital paulista.

A mudança veio como uma tentativa de minimizar o efeito do ruído das explosões para animais, idosos e crianças, uma vez que possuem os ouvidos mais sensíveis ao barulho e uma audição mais aguçada.

As informações sobre as atrações que se apresentam na festa de Réveillon da Avenida Paulista serão divulgadas em breve. No ano passado, subiram ao palco nomes como Claudia Leitte, Latino e Sambô.

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em dezembro

+ Como conseguir cumprir uma resolução de Ano Novo

Siga CLAUDIA no Instagram