Operação delicada resgata meninos presos em caverna na Tailândia

Começou na madrugada deste domingo (8), no horário no Brasil, a operação de resgate dos 12 meninos de 11 a 16 anos e seu treinador de futebol, presos em uma caverna inundada no distrito de Chiang Rai, na Tailândia, desde o dia 23 de junho.

Até agora, ao menos quatro meninos já saíram da caverna, segundo informações da Reuters. Ainda se espera a confirmação sobre outros dois. À medida que deixam a montanha, passam por exames urgentes em um campo in loco com médicos e seguem de helicóptero para o hospital.

Segundo autoridades locais, agora o resgate terá uma pausa e será retomado daqui a 10 horas.

O procedimento

Cada menino é acompanhado por dois mergulhadores e usa máscara facial para passar por trechos inundados. Uma corda ajuda a guiar o grupo. Nos trechos estreitos, os profissionais soltarão o tanque de suas costas enquanto guiam o garoto. O percurso do local onde os meninos estão até a entrada da caverna leva ao menos cinco horas para ser percorrido.

Na operação, estão envolvidos 18 mergulhadores, sendo 13 especialistas internacionais e cinco tailandeses, que entraram na caverna Tham Luang e começaram a viagem de cerca de 6 horas até o grupo, que está isolado a 4 km da entrada da montanha.

Graças ao bombeamento de água, alguns trechos podem ser percorridos com caminhada. Equipes médicas estão de prontidão com helicóptero e ambulância.

O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, está otimista de que a operação poderá ser finalizada com sucesso em até dois dias.

Entenda o caso

Um time de futebol de meninos de 11 a 16 anos e o técnico estão presos na caverna Tham Luang, na Tailândia, desde o dia 23 de junho. Após nove diasbuscas, o grupo foi encontrado na última segunda-feira (2) por dois mergulhadores britânicos.

Eles faziam uma trilha pela região quando começou a chover. Por causa do tempo ruim, eles se abrigaram na caverna, mas foram surpreendidos por uma inundação que bloqueou as galerias subterrâneas.

*Mais informações em breve.