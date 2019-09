Reinaldo Gottino pede demissão da Record para ter programa na CNN Brasil

O jornalista Reinaldo Gottino, que apresenta o Balanço Geral, na Record, pediu demissão da emissora nesta segunda-feira (16). Segundo o Notícias da TV, o comunicador integrará o time de jornalistas da CNN Brasil.

Gottino tinha contrato assinado com a emissora de Edir Macedo, que trabalhou durante 15 anos, até o dia 30 deste mês. Entretanto, na carta entregue hoje, o jornalista declarou que não iria renovar o contrato. De acordo com Notícias da TV, o apresentador permanece à disposição da emissora até o fim do contrato, dia 30. A Record confirmou a notificação.

Diferente do Balanço Geral, Reinaldo Gottino irá comandar um programa vespertino de política e economia na nova emissora. A atração também contará com a participação de outros jornalistas e especialistas.

Em suas redes sociais, Gottino postou uma foto de despedida na frente do logo da antiga emissora.

