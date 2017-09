Raquel Dodge é a primeira mulher a assumir a PGR

Há mais de três décadas trabalhando no Ministério Público, Raquel Dodge tomou posse na manhã desta segunda-feira (18) do cargo de procuradora-geral da República e tornou-se a primeira mulher a ocupar tal cargo no Brasil.

Durante a cerimônia, a nova chefe do Ministério Público prometeu lutar pela defesa a democracia, zelar pelo bem comum e meio ambiente e garantir que ninguém esteja “acima da lei”.

“Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder, e a todos os presentes, para dizer que estou ciente da enorme tarefa que está diante de nós e da legítima expectativa de que seja cumprida com equilíbrio, firmeza e coragem, com fundamento na Constituição e nas leis”, afirmou em seu discurso.

Agora, Dodge será responsável pela condução da Lava Jato, que investiga os esquemas de corrupção entre a Petrobras e os órgãos públicos, mas não fez menção direta à operação; apenas frisou que o povo brasileiro “acompanha investigações e julgamentos” e “não tolera a corrupção”.

“Quarenta e um brasileiros assumiram este cargo [de procurador-geral da República], alguns em ambiente de paz, e muitos sob intensa tempestade. A nenhum faltou a certeza de que o Brasil seguirá em frente porque o povo mantém a esperança em um país melhor, interessa-se pelo destino da nação, acompanha investigações e julgamentos, não tolera a corrupção e não só espera, mas também cobra resultados”, ressaltou.

Ela ficará no posto pelos próximos dois anos. Desde 2013, quem sentava na cadeira máxima da PGR era Rodrigo Janot.