Judoca Rafaela Silva perde medalha do Pan após acusação de doping

Rafaela Silva, atleta da seleção brasileira de judô, foi pega no exame antidoping realizado no dia 9 de agosto deste ano. Por conta disso, a judoca perdeu sua medalha de ouro, que conseguiu na competição dos Jogos Pan-americanos de Lima, neste ano.

A informação é da Federação Internacional de Judô (IJF), divulgada pelo GloboEsporte.com, e da entidade que organiza os Jogos Pan-Americanos, Panam Sports.

A Federação também se pronunciou sobre a perda da medalha: “como a análise foi positiva, o resultado dos Jogos Pan-Americanos será cancelado, assim como qualquer outro resultado conquistado após a data da retirada da amostra, a não ser que a Justiça demande o contrário”.

Segundo o documento divulgado pelas instituições, o teste foi feito no mesmo dia em que a Rafael ganhou a competição. O resultado apontou a presença da substância fenoterol, um ativo que tem efeito broncodilatador e costuma ser usado em tratamento de doenças respiratórias, como a asma.

A judoca não foi a única atleta a ser pega no exame. Outros 14 casos foram identificados, sendo que um deles é do também brasileiro Kacio Fonseca, que também perdeu sua medalha de bronze conquistada na disputa por equipes do ciclismo de pista.

