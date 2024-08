Quem é Melina Alves, a atriz brasileira envolvida em escândalo com ex-astro teen de Hollywood

Atriz, produtora e roteirista brasileira, Melina Alves está entre um dos assuntos mais comentados desde que um detalhe de sua vida pessoal foi divulgado. Isso porque, segundo a TMZ, ela e Edward Rides estariam se divorciando e o motivo é ninguém menos que o ex-astro teen Joey Lawrence, conhecido por seu papel na série Blossom (1990).

Mas, afinal, quem é Melina Alves e como ela teria se envolvido com o ator? Entenda!

Conheça Melina Alves

Nascida no Brasil, Melina Alves é creditada no IMDb como roteirista do filme Para Sempre, da minissérie Secret Crush e dos longas, lançados na TV, From the Beginning e The Speech. No entanto, foi em seu último trabalho, Socked in for Christmas, que ela teve contato com Lawrence.

Segundo o próprio marido da brasileira, Edward Rides, Melina e Joey tiveram um envolvimento durante a gravação do filme natalino, em março de 2024. Embora nenhum dos dois envolvidos na polêmica tenha confirmado, o casamento do ex-astro teen parece também ter entrado em crise.

Isso porque, em uma matéria publicada no último dia 21, a TMZ afirmou que Joey Lawrence e Samantha Cope também estavam se separando. Os dois são pais de Dylan, de menos de dois anos e, segundo a publicação, Samantha pediu a guarda total da criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melina Alves (@iammelinaalves)







Em seu perfil no Instagram, Melina não chegou a esconder a proximidade com Lawrence, mas sempre de maneira profissional. Durante as gravações do longa, ela publicou uma foto com o ator e mais dois integrantes da equipe para exaltar a produção. “Tínhamos uma grande equipe, isso é certo”, escreveu ela.

