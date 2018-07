Quem é a princesa que está visitando o Brasil

A princesa percorrerá 14 cidades em cinco estados, onde participará de vários atos e se reunirá com descendentes dos japoneses no país, antes de retornar ao Japão, no dia 31.

Além de ser graduada em Artes e Herança Cultural, a princesa – filha do segundo príncipe na linha de sucessão ao trono do Japão – deve abdicar da realeza para se casar com um plebeu.