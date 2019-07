Professor de escolinha de futebol é acusado de abusar de crianças no RJ

Valmir Barbosa de Oliveira, professor de uma escolinha de futebol no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, foi preso na manhã desta sexta-feira pela polícia da 19ª DP (Tijuca).

O homem de 56 anos é acusado de abusar sexualmente de pelo menos cinco crianças e adolescentes, entre 11 a 15 anos, que treinam no local. De acordo com as investigações, o homem vinha cometendo o crime contra os jovens, todos meninos, há alguns anos.

Segundo a delegada Cristiana Bento, o caso veio à tona em maio deste ano, quando os responsáveis por um adolescente de 12 anos denunciaram o professor. “Depois da primeira denúncia, outros pais compareceram à delegacia falando que os filhos também revelaram que foram abusados”, contou a delegada. Ela informou ainda que o homem se aproveitava da confiança que tinha como professor para praticar o crime.

Os meninos afirmaram nos depoimentos que ele costumava apalpá-los e colocar a mão dentro de seus uniformes – um dos garotos, inclusive, passou a chorar e a se recusar a ir às aulas.