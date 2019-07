Príncipe é encontrado morto em Londres

O xeique expressou sua tristeza em um post no Instagram na terça (2), dizendo que seu filho estava “sob os cuidados de Deus.”

“É com grande tristeza que informamos que Khalid Al Qasimi faleceu de forma inesperada no dia 1º de julho”, publicou a marca criada por ele. De acordo com a Qasimi, Khalid era elogiado por sua “tenaz e ainda assim sensível exploração de questões sociopolíticas, particularmente aquelas ligadas ao Oriente Médio”.