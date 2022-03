Sargento morta em bombardeio recebe título de 1ª mulher Herói da Ucrânia

O anúncio foi feito pelo presidente neste domingo (horário local), quando assinou dois decretos para condecorar 106 militares das Forças Armadas do país, 17 deles após a morte durante o conflito com a Rússia.

Сombat medic Inna Derusova was posthumously awarded the title of the Hero of #Ukraine. Risking her own life, she saved more than 10 Ukrainian servicemen. She died from #Russian artillery shelling in #Okhtyrka, Sumy region.

