Foto de menina ucraniana com arma na mão viraliza nas redes sociais

A foto de uma menina segurando um rifle, com um pirulito na boca e as cores da bandeira ucraniana em fitas no cabelo viralizou na última sexta-feira (11).

A imagem, que mostra a garota sentada no parapeito da janela de uma casa destruída e aparentemente ambientada em meio à guerra, se tornou um símbolo de denúncia da guerra na Ucrânia nos últimos dias.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 11, 2022

O registro foi amplamente compartilhado após ser publicado pelo ex-presidente do Conselho Europeu, o polonês Donald Tusk, que também tuitou as palavras: “Agora diga a ela que sanções mais pesadas seriam muito caras para a Europa”.

A história por trás da foto

O retrato não foi tirado por acaso. Intitulada “Girl with Candy” (Garota com um doce, em português), a foto foi tirada pelo fotógrafo Oleksii Kyrychenko, de Kiev, que é o próprio pai da menina de 9 anos. Segundo ele relata em seu perfil no Facebook, a arma estava descarregada e sua filha a segurou na mão apenas para o momento do retrato.

Continua após a publicidade

Nos comentários da publicação, uma seguidora avisa ao fotógrafo que sua foto tem sido amplamente divulgada no Twitter, ao que ele responde: “Deixe compartilharem. Tirei esta foto para chamar a atenção do mundo para a agressão russa na Ucrânia”.

A guerra na Ucrânia mostra cada vez mais a tragédia vivida por crianças, que estão em fuga, em hospitais ou até mesmo ainda na barriga de suas mães. Segundo a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), estima-se que cerca de metade dos refugiados do mundo são crianças.

Oleksii já havia divulgado uma imagem semelhante da filha dois dias antes da invasão russa à Ucrânia. Na legenda dessa imagens dizia: “Apoiem a Ucrânia”.