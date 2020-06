Kathryn Sullivan, a primeira mulher a andar no espaço, se tornou agora, aos 68 anos, a primeira mulher a atingir o ponto mais profundo do oceano. No último domingo (7), a astronauta e oceanógrafa mergulhou a 35.810 pés (cerca de 10.915 metros) a fundo da Depressão Challenger, o ponto mais baixo da superfície terrestre, de acordo com a EYOS Expeditions, a empresa que coordenou a logística da missão.

Sullivan e o explorador Victor L. Vescovo passaram cerca de uma hora e meia no local. Lá, a dupla capturou imagens e, depois de quatro horas de viagem até a superfície, contatou um grupo de astronautas da Estação Espacial Internacional, localizada a cerca de 409 quilômetros da Terra.

“Como uma oceanógrafa e astronauta, esse foi um dia extraordinário, vendo a paisagem lunar da Depressão Challenger e depois comparando anotações com os meus colegas na Estação Espacial Internacional sobre nossa extraordinária nave espacial”, declarou Sullivan em comunicado publicado pela EYOS Expeditions na última segunda-feira (8).

Seu colega congratulou Sullivan pela conquista em seu perfil no Twitter. “Acabei de voltar da Depressão Challenger! Minha co-pilota foi a Dr. Kathy Sullivan — agora a primeira mulher a ir até o fundo do oceano e uma ex-astronauta como administradora da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional! Parabéns a ela! Essa foi a minha terceira vez nas profundezas. Ótimo trabalho da equipe, Triton e EYOS”, escreveu.

Just back up from Challenger Deep! My co-pilot was Dr. Kathy Sullivan – now the first woman to the bottom of the ocean and a former astronaut as well as NOAA Administrator! Big congratulations to her! This was my 3rd time to the bottom. Well done by the crew, Triton, and EYOS.

— Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 7, 2020