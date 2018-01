O filho do sambista Arlindo Cruz publicou hoje duas fotos com o pai. Cruz sofre um acidente vascular cerebral há dez meses em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Desde então, o músico segue internado na Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade.

Arlindinho, o filho, publicou hoje no Instagram uma imagem cortando o cabelo do pai e depois o resultado. “Meu pai está um gato na foto. Não consigo me conter de tanta felicidade”, escreveu. Confira as imagens.