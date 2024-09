“Maníaco do Uno” apavora mulheres em São Paulo; entenda o caso

A Polícia Civil procura suspeito de atacar mulheres na zona leste de São Paulo. Conhecido como “maníaco do carro” ou “maníaco do uno”, o homem agarra as vítimas e tenta arrastá-las para dentro de um veículo.

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o criminoso se mantém imóvel aguardando a passagem das vítimas. Em seguida, tentava levá-las até o seu carro. O “maníaco” utiliza um boné vermelho, calça jeans e moletom com capuz.

Segundo a investigação, cinco mulheres, uma adolescente e uma criança foram atacadas na última sexta-feira (13), entre 17h e 19h, nas ruas da Mooca e Sapopemba. As vítimas têm entre 11 e 34 anos e caminhavam sozinhas. Câmeras de segurança gravaram a maioria das abordagens.

Abordagem e desdobramentos

Em todos os casos, o agressor segurava no braço das vítimas e as puxava, obrigando-as a entrar em um Fiat Uno cinza sem placa de identificação. Todas conseguiram escapar e, até o momento, cinco boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso.

Os atos foram registrados inicialmente como constrangimento ilegal, roubo e tentativa de sequestro. Conforme dados da polícia, o “maníaco” tem 48 anos e já foi condenado por roubo qualificado com privação de liberdade, em 2000. Na época, ele havia recebido pena de 11 anos, mas deixou a cadeia em 2009.

Para não comprometer as buscas, o nome do suspeito ainda não foi divulgado. A polícia pediu a prisão temporária do sujeito, que já foi identificado e permanece foragido. As investigações estão sendo conduzidas pelo 57º Distrito Policial (DP), no Parque da Mooca.

