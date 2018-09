Prem Baba contrata especialista em crise após denúncias de abuso sexual

O Sri Prem Baba, 52, contratou um gerenciador de crises para lidar com o impacto das denúncias de abuso feitas por ex-maridos de discípulas com quem, ele confirma, manteve relacionamento sexual _ele se dizia celibatário, segundo a Folha.

Segundo os acusadores, o mestre abusou da confiança das discípulas, que eram casadas, para manter relações sexuais com a promessa de que os atos ajudariam a resolver crises conjugais. A ajuda teria começado com conselhos, passaram para exercícios tântricos e evoluíram para relações sexuais.

Os casos foram revelados durante uma reunião com o líder e alguns de seus seguidores. Depois, ele gravou um vídeo se desculpando pelo sofrimento causado e avisando que entraria em recolhimento. Por meio da assessoria, ele afirma que não houve abuso nas relações com as seguidoras.

Veja mais: O membro da Família Real favorito dos funcionários do palácio

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram