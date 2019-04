Prefeitura de Paris homenageará Marielle Franco

Marielle Franco será homenageada pelo Conselho Municipal de Paris, que aprovou, na última segunda-feira (1), a proposta de dar o nome da vereadora assassinada a um espaço público da cidade. O anúncio foi feito pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo.

O local que receberá o nome da vereadora ainda não foi decidido, mas poderá ser uma rua, praça ou passarela. Hidalgo foi quem fez a proposta e comemorou a vitória em sua conta no Twitter.

“Os representantes eleitos parisienses aprovaram esta manhã a proposta que lhes apresentei com a minha equipe: um lugar em Paris levará o nome de Marielle Franco, ativista dos direitos humanos, eleita do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018.”, escreveu.

C'est voté ! Les élus parisiens ont adopté ce matin la proposition que je leur soumettais avec mon équipe : un lieu parisien portera le nom de Marielle Franco, militante des droits humains, élue de Rio de Janeiro, assassinée en mars 2018. #ConseilDeParis pic.twitter.com/jyFOgDQUkD — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 1, 2019

Para Mônica Benício, a homenagem francesa fortalece e ajuda a proteger a vida de ativistas, principalmente no Brasil, e é uma “mensagem contra a violência aos defensores de direitos humanos e homenagem às mulheres negras”.

“A decisão foi muito relevante diante da discussão do significado e da necessidade do defensor de direitos humanos no mundo hoje”, disse. “A gente vem vivendo uma onde de retrocessos que é global e o Brasil é um dos países mais perigosos para esses ativistas. Ter a imagem de Marielle tornando-se esse símbolo, da importância do papel dos defensores de direitos humanos, é muito importante e cumpre o papel de preservação da memória dela.”

Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. Recentemente, a polícia prendeu dois suspeitos de terem participado do crime. Ainda resta saber quem foi que mandou executar o assassinato.

Leia mais: Desesperada, menina manda mensagem para mãe após ser abusada por padrasto