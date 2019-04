Após filmar ex-mulher, homem a mata a tiros na frente dos filhos no DF

Isabella Borges, de 25 anos, foi morta pelo ex-marido na manhã de domingo (31), no Paranoá, região do Distrito Federal. Este é o 7º caso de feminicídio registrado no DF somente neste ano.

Familiares contam que Isabella e Matheus Galheno, autor do crime, não estavam mais juntos há pelo menos 2 meses, mas que ele não aceitava a separação. O crime aconteceu na sala da casa da irmã da vítima, onde ela estava com os filhos gêmeos, frutos do relacionamento.

Segundo a irmã de Isabella, que presenciou o crime, Matheus chegou na casa por volta de 9h, dizendo que queria visitar os filhos. Quando percebeu que o ex-marido estava com uma arma, a vítima abraçou os bebês como tentativa de evitar que ele atirasse, mas ele exigiu que as crianças fossem levadas para outro cômodo.

Ao levar o primeiro bebê, a irmã de Isabella conta que ouviu dois disparos. Quando voltou, a vítima estava caída em um colchão e o autor dos disparos também estava ferido, mas ainda respirava. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Isabella e Matheus namoraram por 2 anos e ela nunca tinha registrado ocorrência de ameaça ou agressão, segundo a polícia. Porém, foi encontrado um vídeo gravado pelo próprio assassino 3 dias antes do crime em que ele a ofende e ameaça após vê-la caminhando na rua com o novo namorado.

A delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia, Jane Klébia, responsável pelo caso, conta que a origem da arma do crime está sendo investigada e faz um alerta para que todas as mulheres registrem casos de violência.

“Ele vai se submeter a audiências, a reunião com psicólogo, delegado, advogado, promotor… (…) pode fazer com que ele não mais agrida a companheira. Agora, se submeter a uma agressão e continuar num relacionamento recebendo outras agressões, uma hora o que é uma agressão verbal, o que é apenas um tapa, um chute, pode virar uma morte como aconteceu nesse caso”.