“Pose”: série com maior elenco transgênero estreia em 2018

A série Pose, anunciada pelo canal FX na última quarta-feira (27), será a série com o maior elenco transgênero da história da televisão norte-americana.

“Serão, ao menos, 50 profissionais – um recorde”, contou o produtor responsável por Pose Ryan Murphy, que tem a série Glee em seu currículo,ao The Verge.

MJ Rodriguez (Luke Cage), Indya Moore (Saturday Church), Dominique Jackson, Hailie Sahar (Mr. Robot) e Angelica Ross (Transparent) são algumas das atrizes trans que participarão de Pose e vão interpretar as protagonistas Blanca, Angel, Elektra, Lulu e Candy, respectivamente. Além de atores e atrizes, a nova atração do FX também contará com diretores trans para comendar episódios da série.

Pose narrará como é a vida e a sociedade de Nova York da década de 1980, com a descoberta da AIDS, a era Regan, as guerras que aconteciam na época e pretende, também, citar a ascensão da família Trump. A série está prevista para estrear na metade de 2018 e contará com oito episódios na primeira temporada.