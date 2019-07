Polícia invade karaokê e liberta chinesas mantidas como escravas sexuais

Um karaokê localizado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, foi fechado na manhã desta quarta-feira (3). O estabelecimento na verdade abrigava uma casa de prostituição, sendo o karaokê apenas de fachada.

Ao todo, foram encontradas doze mulheres chinesas mantidas em cárcere privado. Um homem apontado como gerente do local foi detido. Segundo informações da polícia, as mulheres foram enganadas e persuadidas a vir ao Brasil, tiveram os passaportes confiscados e eram obrigadas a se prostituir.

As investigações começaram há cerca de 15 dias, quando uma das vítimas usou o celular de um cliente para falar com familiares na China. Lá, eles contataram as autoridades chinesas que, então, comunicaram os policiais brasileiros.

Até o momento, não foram divulgadas quais medidas de assistência serão tomadas para atender as mulheres.

Leia também: Quem é a capitã do navio de refugiados que foi presa

+ Christina Rocha chama a polícia durante gravação de programa

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA