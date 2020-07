Polícia alemã acaba busca na casa de suspeito de raptar Madeleine McCcann

A polícia alemã encerrou hoje (30) escavações na horta atrás da casa em que o suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann vivia em 2007, na Alemanha. A menina inglesa desapareceu há 13 anos, na Praia da Luz, em Portugal, quando estava de férias com sua família.

No local foram encontrados um saco de roupa suja, um balde azul e vários objetos na cave secreta de Christian Brueckner, suspeito de raptar Madeleine. Uma lona, uma mochila, um vaso de plantas, sacos de pedras e tábuas de madeira também foram encontrados no terreno que segue isolado pela polícia. O material foi enviado para um laboratório para ser analisado.

A polícia também esteve na garagem onde Brueckner guardava a van que foi vista no local e data em que Madeleine foi vista pela última vez com vida. O suspeito, um pedófilo condenado, está sob custódia da polícia alemã por outros crimes e é hoje a principal pista para tentar localizar Madeleine, com ou sem vida. Brueckner estava em Portugal, perto do hotel onde a criança passava férias com os pais, em 2007.

Segundo os jornais britânicos, o prazo para comprovar a ligação do suspeito ao desaparecimento está chegando ao fim, por isso as investigações em Portugal e na Alemanha ganharam maior fôlego nas últimas semanas. Nenhuma informação oficial foi ainda partilhada com a imprensa.