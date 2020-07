Disney revela nova animação da Pixar, “Luca”, para 2021

A Disney lançou mais uma animação para o público nesta quinta-feira (30), Luca, que é produzido pelos estúdios Pixar. A história do garoto Luca, que tem um novo melhor amigo um simpático monstro marinho, acontece em uma cidade costeira da Itália. O fato da amizade ser com um animal, que não é encontrado normalmente nos lares, dará tom aos encontros e desencontros do filme. A previsão de estreia para o longa é no dia 18 de junho de 2021, segundo informações do site Variety.

“Essa é uma história muito pessoal para mim, não apenas porque se passa na Riviera italiana, onde eu cresci, mas porque o coração do filme é uma celebração da amizade. Amizades de infância normalmente definem o que queremos ser e são esses laços que estão no coração da nossa história em Luca”, contou o diretor Enrico Casarosa, que também dirigiu o curta La Luna, uma das animações indicadas ao Oscar em 2012. Ainda no comunicado, Casarosa contextualizou mais a obra. “Então, além da beleza e charme do litoral italiano, nosso filme vai mostrar uma aventura de verão inesquecível que vai fundamentalmente mudar Luca.”

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB — Pixar (@Pixar) July 30, 2020 Continua após a publicidade

Neste ano, a Disney ainda lançará Soul, outro filme da Pixar que, antes da pandemia, tinha estreia prevista para 19 de junho de 2020.Agora, a nova data para o público conhecer a história de Joe, um professor de música desanimado por não conseguir atingir a sua meta de vida: tocar num clube de jazz badalado em Nova York, é 20 de novembro.

