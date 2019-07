Phelipe Siani se pronuncia sobre demissão da Globo

Phelipe Siani se pronunciou pela primeira vez sobre sua demissão da TV Globo. O repórter publicou um vídeo no Instagram, na terça-feira (16), em que ele dá a sua versão sobre a saída da emissora.

“Sim, eu saí da Globo. A ideia não é dar justificativa nem nada disso. A gente precisa se desafiar sempre a fazer coisas novas. Eu sempre tive essa máxima. Não foi uma decisão tranquila”, desabafa no gravação, feita em casa.

Siani desmentiu algumas informações quando a demissão foi anunciada. “Inventaram várias histórias que eu dei ‘piti’ na redação porque uma matéria minha não teria ido para o ar em um determinado telejornal. Já inventaram muita coisa da Mari [Palma, sua namorada, que também é repórter da Globo]”, reclamou.

O repórter também negou a informação de que ele tenha pedido demissão em um grupo de WhatsApp de jornalistas. “Jamais eu iria fazer isso”, defendeu.

A notícia de sua saída da Globo foi confirmada na sexta-feira (12) pela assessoria de imprensa da emissora. Natural de Santos (SP), Phelipe trabalhava desde setembro de 2011 no canal, em São Paulo. Ele tornou-se repórter especial, participando de todos os telejornais locais de São Paulo e de rede nacional, além de programas como Fantástico e Globo Rural. No Jornal Nacional, Siani passou a ser apelidado de “Bonner” pela semelhança com o apresentador e editor-chefe do telejornal.

Na última semana, a Globo sofreu outra baixa em seu elenco jornalístico. Márcio Canuto pediu demissão após 21 anos de emissora.

