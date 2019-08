Pedro Bial vai participar do programa da Maisa

Pedro Bial vai para o SBT para participar do “Programa da Maisa“, que vai ao ar neste sábado às 14h15. O apresentador do “Conversa com Bial“, da TV Globo, vai dividir o sofá com a também jornalista Rachel Sheherazade. A participação dele é uma troca de gentilezas, já que o SBT já havia liberado Maísa para participar do programa do apresentador da TV Globo.

No programa, Pedro Bial faz algumas revelações, entre elas, a vontade de se aproximar de Pelé. “No momento eu queria entrevistar o Pelé. Eu já entrevistei ele algumas vezes, mas ele está há alguns anos calado, retirado, quieto. Eu queria muito conversar com o rei. Ele pra mim é o maior exemplo de brasileiro. Eu adoro o rei Pelé”, afirmou.

