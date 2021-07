Aos 41 anos, participante do MasterChef morre de Covid-19

Aos 41 anos, Cecília Ramos, participante do MasterChef 2020, morreu neste sábado (3) em decorrência de complicações da Covid-19. A empresária, que estava internada, teve seu falecimento divulgado pelo marido, Francisco Pires, no seu perfil no Instagram.

“Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga […] Que Deus abençoe grandemente cada um”, aponta o comunicado.

Cecília, que era conhecida como Cissa Pretinha, era dona de um salão de beleza em São Paulo. Ela deixa o marido e um filho, o Emmanuel.