Parece que o Oscar 2020 já começou com desafios

A forte chuva que baixou em Los Angeles foi cronometrada com a chegada das estrelas no tapete vermelho.

“Gente, olha o perrengue chique, está chovendo em cima da gente no Oscar”, mostrou Hugo Gloss, ao lado da modelo Caroline Ribeiro, na transmissão do TNT. Hugo mostrou a correria das equipes tentando cobrir os equipamentos.

“Tapete encharcado rosa”, postou a jornalista americana da revista Fortune, Stacey Wilson, quando chegou ao Dolby Theatre.

“Não me lembro de uma cobertura com tanta chuva assim”, disse Ryan Seacrest, do E! mostrando o tapete vermelho.

Como a festa não pode parar, as estrelas estão encarando o temporal!

A cerimônia começa daqui a pouco.