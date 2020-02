A noite do Oscar é longa, mas pode ser mais divertida com bolão e bingo

Para quem gosta de acompanhar o Oscar com amigos e adivinhar os ganhadores da noite nós preparamos duas brincadeiras para animar a noite de domingo (9).

Uma é o cartão do Bolão do Oscar com as principais categorias para testar se seus palpites estão alinhados com os da Academia. (Clique no link OscarLista para baixar e imprimir a lista do bolão)

A outra é o Bingo do Oscar: preparamos cartões para você dar umas boas risadas durante a transmissão. Vá marcando na casa cada vez que alguém usar um dos clichês escritos ali. Quem completar o cartão primeiro grita bingo! (Clique no link para baixar e imprimir o Cartão do Bingo Oscar) .

Divirta-se!