Parada do Orgulho LGBTQIA+ de SP: mais de 3 milhões de pessoas

Por Com Agência Brasil Atualizado em 19 jun 2022, 19h51 - Publicado em 19 jun 2022, 19h46

Depois de dois anos sendo realizada virtualmente devido à pandemia de Covid-19, a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, voltou, em sua 26º edição, à Avenida Paulista hoje (19), com o tema “Vote com Orgulho – Por uma Política que Representa”, em referência às eleições que serão realizadas em outubro.

“Após dois anos sem edições presenciais, é um prazer imenso retornar às ruas e reforçar ao público da sua responsabilidade em apoiar representantes que estejam comprometidos com um Brasil mais justo e igualitário. É por isso que endossamos na nossa campanha a necessidade de atenção com as eleições que se aproximam”, afirmou a presidente da APOLGBT-SP, Claudia Garcia.

O vice-presidente da APOLGBT-SP, Renato Viterbo, destacou que a campanha deste ano traz um tema extremamente importante porque se refere a algo que pode mudar a vida dessas pessoas nos próximos quatro anos, porque as políticas públicas em favor de uma sociedade mais justa e igualitária obrigatoriamente passam pelo voto.

“Eu não falo somente dos votos de pessoas LGBTs, mas de pessoas heterossexuais, da família, de todas as pessoas. Se eu quero pensar em algo diferente para o meu país, eu tenho que falar de política e votar em candidatos que realmente façam as pessoas se sentirem representadas não importa se são de direita ou esquerda, o importante é que as pessoas acompanhem o trabalho desses parlamentares e possam escolher o melhor caminho que entenderem”, afirmou.

Para Viterbo, o retorno da parada presencial é um momento histórico, não só por ser o primeiro evento de massa na cidade de São no pós-pandemia, mas porque ele acredita que o evento terá a força de fazer as pessoas pensarem no voto consciente. “Além disso contribuirá com o crescimento econômico da cidade, gerando oportunidades de trabalho, porque essa também é a função da parada LGBT, trazer recursos necessários para esse novo momento”.

Após a dispersão, no fim da noite neste domingo (19), as estimativas eram de ao menos 3 milhões de participantes. Confira algumas imagens de quem passou por lá.

A cantora Pabllo Vittar compartilhou imagens do backstage:

A médica e ex-BBB Thelma Assis comemorou o slogan do evento: “VOTE COM ORGULHO”

A sexóloga Marcela Mc Gowan, CEO e fundadora da @ludix, declarou seu amor à artista Luiza Martins.

Pré-candidata à Deputada Federal, Erika Hilton também esteve presente.

A cantora Ludmilla pediu que todos os dias sejam de orgulho e liberdade para amar.

Obrigada, #ParadaSP. Que todo dia seja dia de se orgulhar e de ser livre pra amar! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/qZFSurSN7N — LUDMILLA (@Ludmilla) June 19, 2022

Em imagem de drone da PM, é possível ver a concentração de pessoas.

Imagem captada há poucos instantes, por drone da Polícia Militar, destaca o posicionamento da maior concentração de participantes da parada. #190PMESP #ParadaSP pic.twitter.com/xLDbepc1wx — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) June 19, 2022