Para melhorar conteúdo sobre mulheres, Wikipédia faz maratona em SP

Na Wikipédia é possível encontrar quase tudo o que se procura na internet. São cerca de 992 mil textos sobre os mais variados assuntos. Alguns dados, no entanto, são bem menos expressivos: apenas 36 mil deles são de biografias de mulheres e menos de 10% dos contribuintes são do sexo feminino.

A falta de editoras na plataforma gera um problema de representatividade. Afinal, são poucos olhares voltados para o universo feminino e suas lutas.

Para enfrentar a questão de frente, a Casa das Rosas, espaço cultural em São Paulo, em parceria com a campanha Arte + Feminismo Wikipédia, irá realizar a Maratona Arte + Feminismo.

A ocasião será marcada por dois eventos que têm como objetivo melhorar o conteúdo sobre mulheres cis (que se identificam com o gênero biológico) e trans na maior enciclopédia online do mundo.

No dia 27 de fevereiro, às 21h, haverá uma aula teórica sobre a plataforma em que serão ensinadas as técnicas para editá-la. Já no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ocorrerá a maratona, na qual os participantes podem pesquisar e acrescentar artigos ou editar os já existentes sobre mulheres artistas.

“É um incentivo para a campanha se tornar cada vez mais conhecida por aqui. Além disso, o público da Casa é interessado em falar sobre literatura e escritoras, logo, acredito que o público que for será bem focado em melhorar os artigos”, diz Juliana Monteiro, uma das embaixadoras regionais do ciclo 2018-2019 da campanha.

A iniciativa começou em 2013, nos Estados Unidos.

Para participar, é preciso fazer a inscrição aqui.

