Marta está entre as 10 finalistas de melhor jogadora do mundo

A Fifa – órgão internacional responsável por dirigir as associações de futsal, futebol de praia e o futebol de campo – anunciou nesta terça-feira (24) a lista das 10 atletas finalistas para o prêmio de melhor jogadora do mundo.

Entre as selecionadas estão a brasileira Marta – vencedora por cinco vezes e indicada 14 – a inglesa Lucy Bronze, a dinamarquesa Pernille Harder, a norueguesa Ada Hegerberg, a francesa Amandine Henry, a australiana Sam Kerr, a japonesa Saki Kumagai, a alemã Dzsenifer Marozsan, a americana Megan Rapinoe e a francesa Wendie Renard.

Das 10 jogadoras de futebol listadas, seis jogam na mesma equipe francesa chamada Lyon.

A festa de gala que irá anunciar a vencedora acontecerá no dia 24 de setembro e contará com os votos do público, dos capitães das seleções, dos treinadores e mais de 200 jornalistas.

Para você conseguir participar da votação, acesse o link aqui.

No masculino, pela primeira vez desde que atua na Europa, Neymar não figura na lista dos indicados ao prêmio de melhor do mundo feito pela Fifa.

Veja também: José Loreto posta foto da filha e ela está a cara da mãe

+ A casa que a Rainha Elizabeth II deu de presente para Meghan e Harry

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram