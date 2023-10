Pan-Americano 2023: brasileiras são destaques nas principais modalidades

Atualizado em 27 out 2023, 11h46 - Publicado em 25 out 2023, 17h07

Por Sarah Brito

Os Jogos Pan-Americanos 2023 estão acontecendo em Santiago, no Chile, mas são as brasileiras que chamam a atenção como principais destaques da competição que elege os melhores atletas do continente americano. Do ouro de Rayssa Leal no skate ao de Rebeca Andrade na ginástica, reunimos os nomes que subiram ao pódio até o momento!

Ao todo, são quase 7 mil atletas competindo nas mais de 35 modalidades por toda capital chilena. Entre eles, estão as atletas brasileiras que seguem fazendo história por onde passam, garantindo as melhores posições e classificações mais do que merecidas. Confira a seguir todos os principais destaques da primeira semana dos Jogos Pan-Americanos.

Dobradinha brasileira no skate

Rayssa Leal e Pamela Rosa marcaram presença em dose dupla na final do street skate, realizada no último domingo (22). Rayssa, a nossa fadinha do skate, tem apenas 15 anos, mas mostrou mais uma vez ser uma das melhores atletas do mundo.

Após ser a campeã invicta no Circuito Mundial de Skate e no Supercrow de Street League do último ano, ela conseguiu garantir a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.

Competindo na mesma categoria, a paulistana Pamela Rosa, de 26 anos, também garantiu seu espaço no pódio com a vice-liderança. Campeã mundial de street skate em 2019 e 2021, ela se superou nesta rodada de competições após passar por algumas lesões enquanto ainda estava competindo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

A adm chorou aqui, tá?! 🥹❤️ Brasil presente em duas posições do primeiro pódio de Skate na história dos Jogos Pan-Americanos! 🇧🇷#PanNaCazéTV pic.twitter.com/bNr7266MhK — CazéTV (@CazeTVOficial) October 21, 2023

No Instagram, Rayssa agradeceu o apoio e carinho de todo o time e comissão técnica que a acompanharam até Santiago. Veja a coleção de memórias que a fadinha publicou em seu perfil:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

Já Pamela declarou que cada medalha conquistada simboliza toda a sua determinação e coragem no esporte. E nós concordamos com ela! Confira a publicação feita:

Continua após a publicidade

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pâmela Rosa (@pamelarosaskt)

Estrelas na ginástica

Ela é o momento! Rebeca Andrade vem realizando a sua melhor temporada em competições mundiais e não poderia ser diferente nos Jogos Pan-Americanos. Após superar Simone Biles e se tornar bicampeã mundial em ginástica artística, Rebeca retornou ao tatame e garantiu, nesta última terça-feira (24), mais uma medalha de ouro. Confira a seguir o salto que proporcionou a classificação para Rebecca:

O PRIMEIRO OURO DE REBECA NOS JOGOS PAN-AMERICANOS 🥇 Campeã olímpica, campeã mundial e, agora, campeã pan-americana no Salto! 💚💛 Com 14.983, Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro no aparelho em sua primeira participação em Jogos Pan-americanos. Sou MUITO fã 😍 pic.twitter.com/b0ggGMh4vu — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

A paulista alcançou a média de 14.983 pontos (15.333 a 14.633), se tornando a primeira brasileira em 16 anos a conquistar o ouro na modalidade. Ao todo, Rebeca conquista títulos memoráveis, sendo considerada bicampeã mundial, campeã olímpica e agora, pan-americana.

Em uma publicação feita em seu Instagram, ela comemorou orgulhosa exibindo a bandeira do país, confira:

Continua após a publicidade

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Destaque também para Flávia Saraiva, que encerra sua participação nos Jogos Pan como a brasileira a ganhar mais medalhas em uma mesma edição. Ela garantiu a vice-liderança nos pódios por equipe, no individual geral e na trave. Já nas barras assimétricas, Flavinha ocupa a terceira posição, ficando com o bronze.

Brasil dominando as piscinas

A seleção brasileira de natação deu um verdadeiro show nas piscinas de Santiago nesta primeira semana de competições. Na categoria de revezamento 4×200 livre feminino, as atletas Mafê, Stephanie Balduccini, Nathália Almeida e Gabi Roncatto realizaram uma disputa acirradíssima entre a seleção dos EUA, que faturou o pódio com um tempo de 7:55:26, deixando o Brasil em segundo lugar por muito pouco, com uma tempo de 7:55:86. Confira um trecho emocionante da prova que garantiu a medalha de prata para a equipe feminina:

QUE PROVA LINDA, MENINAS!! 😍🇧🇷 Em uma disputa ABSURDA com as canadenses, nossas meninas assumiram a vice-liderança nos metros finais da prova e ficaram com a medalha de prata no revezamento 4x200m livre! 🥈🏊#Pan #Santiago2023 #TimeBrasil #JogosPanAmericanos #PanNaCazéTV pic.twitter.com/FVqYCw74ns — CazéTV (@CazeTVOficial) October 24, 2023

Na categoria 400m feminino individual medley, o Brasil entrou com duas oportunidades de medalha. As escolhidas para a disputa foram Gabi Roncatto e Nathália Siqueira, que fecharam a rodada com 4m:47s e 4m:52s, respectivamente, levando o bronze.

Guerreiras do Volêi

Nesta quarta-feira (25) a seleção feminina de vôlei garantiu a última vaga na final dos Jogos Pan-Americanos após uma partida sofrida contra a seleção do México.

Sem perder um set sequer até então, o Brasil passou por uma partida dura contra as mexicanas, mas garantiu a vaga da final durante o tie-break por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 22/25, 27/25, 22/25 e 15/13.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Confederação Brasileira de Voleibol 🏐 (@cbvolei)

Agora, a equipe de Paulo Coco comandada pela capitã Nicola Negro disputa a final contra a República Dominicana , nesta quinta-feira (26), às 20h, pelo horário de Brasília. Há mais de 10 anos, a seleção feminina tenta quebrar o jejum de medalha de ouro no Pan-Americano, sendo a última vitória brasileira lá em 2011, durante a competição realizada em Guadalajara, no México. Estamos na torcida!

Quadro de medalhas

Até o momento, o Brasil conquistou 63 medalhas Pan, sendo 14 ouros, 24 pratas e 25 bronzes, ocupando a quarta posição no quadro geral de medalhas. Para conferir o quadro completo com todos os detalhes das vitórias por cada categoria, acesse o site oficial dos Jogos Pan-Americanos e acompanhe em tempo real a atualização de cada medalha.

Ainda temos mais uma semana de jogos pela frente, e estamos ansiosos para continuar torcendo pelos nossos atletas.