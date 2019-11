Palco de teatro cede em São Paulo e deixa feridos

O palco do Teatro Municipal de Americana, no interior de São Paulo, cedeu na noite de sexta-feira (8) e deixou, pelo menos, cinco feridos. O acidente aconteceu durante um espetáculo de ballet.

Em um vídeo divulgado na internet, é possível ver o grupo de bailarinos pulando no palco ao final do espetáculo, quando um removível cede e as pessoas caem. Segundo a prefeitura e a Academia Sandra Godoy, as pessoas que estavam no palco caíram no fosso e tiveram apenas escoriações e foram atendidas em um hospital do município.

“No fim do espetáculo, cerca de 30 participantes se concentraram nesse ponto específico, pularam e aproximadamente 10 pessoas caíram no fosso. A informação é de que cinco pessoas tiveram escoriações e foram encaminhadas a hospitais do município, sem gravidade”, diz o comunicado publicado pela prefeitura de Americana. Uma perícia será realizada no local.

Confira o vídeo do ocorrido:

Leia mais: Candidata é desclassificada por ajudar idoso durante o Enem