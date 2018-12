Pai se veste de bailarina para encorajar filha em sessão de fotos

Uma escola de balé de Cuiabá organizou um ensaio fotográfico para as alunas e um momento inusitado ocorreu durante o evento. O pai de uma das crianças se vestiu de bailarina para acompanhar a filha que estava com vergonha. Depois da atitude de Marcos Vinícius da Costa Chagas, de 34, sua filha Mirela Lima Chagas, de 5 anos, criou coragem para participar do book.

As fotos foram tiradas em maio deste ano, porém só foram divulgadas nesta segunda-feira (3) por Laura Koslove, a mãe de Mirela. A publicação acabou viralizando nas redes sociais e teve mais de 90 compartilhamentos.

Marcos, durante entrevista ao G1, disse que a filha faz aulas de balé há mais de um ano, porém sempre foi tímida. “A gente sempre tenta conversar e ajudar ela a se soltar. Ao ver que ela estava com vergonha, pedi uma roupa igual a dela e a equipe me deu. Imediatamente a mãe dela me ajudou a vestir e fui acompanhá-la na sessão”, disse.

Além disso, o pai também contou como a filha é apegada a ele e que, talvez, ela só tenha se soltado na sessão de fotos porque era ele e não a mãe. Marcos afirmou estar presente em todas as apresentações de Mirela, apoiando e incentivando a filha.

“Mirela é minha única filha e vê-la feliz é o mais importante. Passo o dia todo longe dela, mas, quando chego em casa, procuro levá-la no parquinho e passar a maior parte do meu tempo livre brincando ao lado dela”, contou o pai.

Ele também disse que repetiria a atitude quantas vezes fosse necessário para ver a filha realizada.

Confira o vídeo:



