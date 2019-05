Pai mata os 5 filhos após eles voltarem de viagem à Disney

Timothy Jones, 37 anos, foi condenado à morte por matar seus cinco filhos, viajar com os corpos no carro e jogá-los em uma área no Alabama, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 2014, mas o julgamento só ocorreu em 14 de maio deste ano. Antes do crime, ele levou as crianças para um passeio na Disney.

O homem, na época, tinha terminado seu relacionamento e ficou com a custódia das crianças, sendo três meninos e duas garotas.

Segundo os procuradores, Jones matou Nahtahn após ele quebrar a tomada elétrica. Depois disso, o homem enforcou outros dois filhos, Merah e Elias, com as próprias mãos.

Logo em seguida ele envolveu o cinto de segurança do carro ao redor dos pescoços de Gabriel, seu filho mais novo, e Abigail. Depois de colocar todos os corpos em sacos, Jones os carregou no porta malas do carro e dirigiu por quatro estados americanos.

Timothy Jones, Jr.: condenado por matar os cinco filhos

O homem jogou os corpos das crianças em uma região desértica. Ele foi preso no dia 6 de setembro de 2014, em Smith County, cidade do Mississippi, em um ponto policial.

Durante o interrogatório, Jones assumiu ter matado as crianças, mas alegou que foi em legítima defesa. Ele disse que pensou que os filhos poderiam “cortá-lo e dar de comida para os cachorros”.

Os advogados de Timothy alegaram que ele sofre de esquizofrenia. Disseram também que a doença foi o que provocou tudo. Ainda de acordo com a defesa, a esquizofrenia teria sido ativada após a mulher o trair e que ele estaria sobrecarregado por cuidar dos cinco filhos.

