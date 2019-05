Jovem de 18 anos morre após dar entrada em hospital com infecção urinária

Conceição de Maria Ferreira da Silva, 18 anos, faleceu no último domingo (19) após sofrer infecção generalizada decorrente de uma infecção urinária. Ela estava no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), no Piauí.

A jovem havia dado entrada, primeiramente, no Hospital Municipal Nossa Senhora do Livramento, em José de Freitas, com sintomas da infecção no trato urinário.

Segundo informações da assessoria de comunicação do HUT, após a piora no estado de saúde, Conceição foi transferida de local por volta do meio-dia da última sexta-feira (17).

Após a realização de exames, foi constatado que a paciente estava com infecção pulmonar, taxa de potássio baixa e com cetoacidose diabética – quando os níveis de açúcar no sangue estão muito altos.

Ainda de acordo com o hospital, Conceição recebeu toda a assistência necessária contra a infecção e para o controle das taxas de açúcar no sangue, porém o quadro evoluiu para uma sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada.

A jovem ainda sofreu duas paradas cardíacas em decorrência da elevada taxa de glicemia no sangue. Mesmo com todo o empenho da equipe médica em manobras para sua ressuscitação, realizadas por cerca de duas horas, a jovem não resistiu, falecendo na tarde de domingo (19).

Conceição de Maria é filha do funcionário público Francisco da Silva Cunha e de Dina Ferreira. Sua morte atingiu ampla repercussão nas redes sociais e serviu de alerta para o tratamento imediato e correto de infecções.

