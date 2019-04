Pai de menina encontrada morta confessa que enterrou o corpo da filha

Eduarda Shigematsu, de 11 anos, foi encontrada morta no domingo (28) em Rolândia, no norte do Paraná. A menina estava desaparecida desde quarta-feira (24). Seu pai, Ricardo Seidi, confessou à polícia que enterrou o corpo da filha em uma casa que pertence à família no dia do desaparecimento.

Na tarde de ontem (28), Seidi prestou depoimento e contou que teve essa atitude porque encontrou a menina enforcada no quarto dela. O homem está preso.

O delegado Ricardo Jorge contou detalhes sobre a ação do pai de Eduarda. “Ele confessou a ocultação do crime. Disse que no dia dos fatos encontrou a menina enforcada com uma corda. Ao ver a filha morta, se desesperou, amarrou o corpo, colocou dentro de um veículo preto e levou até essa casa que estava abandonada. No local, já existia um buraco por causa de uma fossa, então ele colocou o corpo nesse local, fechou com cimento e foi embora. Ele ficou aproximadamente 20 minutos na casa”, disse ao G1.

O corpo da menina foi encontrado por volta das 14h30. Segundo o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride), na quarta-feira, dia em que desapareceu, a criança foi para a escola de manhã, voltou para casa, deixou a mochila no sofá e não foi mais vista.

De acordo com a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram a menina chegando em casa por volta do meio-dia, mas as imagens não mostram ela saindo. Por volta das 13h30, o pai saiu de casa em um carro preto e, às 13h37 ele chega ao imóvel onde enterrou a filha. O carro não foi localizado pela polícia.

Contradição

No dia seguinte (25), a avó de Eduarda, que tinha a guarda da menina, fez um Boletim de Ocorrência sobre o desaparecimento. A mãe de Eduarda mora em São Paulo. Ricardo Seidi ainda fez uma publicação no Facebook pedindo informações sobre a filha desaparecida. “Me ajudem, por favor!”, escreveu.

Segundo Ricardo Jorge, o boletim foi feito de maneira falsa. “Eles [avó e pai] já sabiam que a menina estava morta. A avó se contradisse em vários momentos durante o depoimento”, conta o delegado.

Com a confissão do crime, os internautas, revoltados, estão fazendo comentários ofensivos ao pai na publicação e em todo o perfil do rapaz. “É o fim dos dias. Como pode um pai tirar a vida da própria filha? Que mostro você é”, escreveu um deles. “Monstro!! Assassino!! Como pode destruir a vida de um ser inofensivo e ainda por cima sua própria filha”, comentou outro.

O corpo de Eduarda foi encontrado com os pés e mãos amarrados, com uma corda no pescoço e a cabeça envolvida com um saco preto e uma toalha. A Polícia Civil aguarda o resultado de exames do Instituto Médico-Legal (IML) para saber a causa da morte.

O enterro aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no Cemitério Municipal de Rolândia. A família optou por não fazer velório. A escola onde Eduarda estudava suspendeu as aulas e os colegas puderam participar do enterro.

